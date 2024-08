“Oggi è una giornata storica per i lavoratori dipendenti”, ha affermato Michele O’Neil, la presidente dell’Australian council for trade unions (Actu).

Il 26 agosto è entrata in vigore in Australia, per le aziende di medie e grandi dimensioni, una legge che sancisce il diritto alla disconnessione dei lavoratori. Il testo era stato approvato dal parlamento a febbraio.

“Dato che i dipendenti sono pagati solo per alcune ore, vogliamo assicurarci che non debbano lavorare ventiquattr’ore al giorno”, ha dichiarato alla tv pubblica il primo ministro laburista Anthony Albanese.

“È anche una questione di salute mentale dei lavoratori”, ha aggiunto.

Le piccole aziende con meno di quindici dipendenti hanno ottenuto una proroga, ma dovranno applicare la legge a partire dal 26 agosto 2025.

Leggi sul diritto alla disconnessione sono entrate in vigore in Francia nel 2017, in Spagna nel 2018 e in Belgio nel 2022.