Il 5 settembre il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato primo ministro Michel Barnier, ex negoziatore dell’Unione europea per la Brexit, dopo quasi due mesi di stallo seguiti alle elezioni legislative anticipate di luglio, che non avevano prodotto una chiara maggioranza.

Barnier era rimasto defilato nella politica francese da quando non era riuscito a ottenere la candidatura del suo partito, Les républicains (Lr, centrodestra), per sfidare Macron alle presidenziali del 2022.

Ex ministro degli esteri e commissario dell’Unione europea “ha una buona intesa con Macron e non dovrebbe essere immediatamente sfiduciato dall’assemblea nazionale”, ha dichiarato all’Afp un consigliere del presidente, che ha chiesto di restare anonimo.

Macron sembra contare sul fatto che il Rassemblement national di Marine Le Pen non si metterà di traverso, almeno in una prima fase.

Il vicepresidente del Rassemblement national, Sébastien Chenu, ha affermato in un’intervista in tv che il partito non sosterrà automaticamente un voto di sfiducia contro Barnier, come avrebbe fatto in caso di nomina di Bertrand o Cazeneuve.