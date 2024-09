I negoziati di pace con il governo colombiano sono appena cominciati e sono già “bloccati”, denuncia una delle fazioni dissidenti dell’ex movimento guerrigliero delle Farc in un’intervista all’Afp, chiedendo la revoca del mandato di arresto per il suo leader storico e opponendosi a un “processo di pace”.

“Il processo si è arenato e non va più avanti”, ha dichiarato Walter Mendoza, numero due e capo negoziatore della Segunda Marquetalia, in un’intervista esclusiva in una zona rurale del dipartimento di Narino, nel sudovest della Colombia.

È la prima volta dalla sua creazione nel 2019 che il gruppo armato rilascia un’intervista all’Afp. “Siamo totalmente pronti a far avanzare questo processo”, afferma Mendoza, tra i suoi uomini in armi, campi di coca a perdita d’occhio e laboratori di pasta di cocaina, nelle vicinanze di Llorente e Zabaleta, una roccaforte della guerriglia.

“Ma c’è una difficoltà, creata dal governo, che non ha attuato nulla di quanto deciso a Caracas”, accusa Mendoza, 67 anni, figura storica delle Farc con “quasi 46 anni nella clandestinità”. “Il problema principale è che il governo non ha revocato gli ordini di arresto di tre nostri compagni. In particolare di Iván Márquez, leader della Segunda Marquetalia. Le nostre richieste sono rimaste senza risposta”, spiega.