“L’Italia è tornata ad avere un ruolo centrale in Europa”, ha affermato Meloni riferendosi alla nomina di Fitto, che era osteggiata dalle forze di sinistra e di centro al parlamento europeo.

Von der Leyen ha presentato una squadra composta da undici donne e sedici uomini, un dato al di sotto del 50 per cento promesso. “Da questo punto di vista c’è ancora tanto da fare”, ha ammesso dopo settimane di polemiche.

In un tentativo di rispondere alle critiche, ha assegnato alle donne quattro delle sei vicepresidenze della Commissione. Tra le vicepresidenti c’è la socialista spagnola Teresa Ribera, che si occuperà di transizione ecologica e avrà quindi un ruolo di primo piano a Bruxelles.

Il lituano Andrius Kubilius è stato nominato commissario per la difesa e lo spazio, un nuovo incarico creato da Von der Leyen per fronteggiare la minaccia russa e la guerra in Ucraina.

I negoziati per definire gli incarichi nella nuova Commissione – uno per ogni stato membro – sono stati difficili fino all’ultimo giorno.

Il 16 settembre il francese Thierry Breton, commissario uscente per il mercato interno e i servizi, si era dimesso in polemica con Von der Leyen. Per sostituirlo, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto il ministro degli esteri Stéphane Séjourné, che lascerà quindi il governo francese. A Bruxelles sarà vicepresidente e avrà un ampio portafoglio dedicato alla prosperità e alla strategia industriale.