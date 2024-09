Israele ha dichiarato di aver bombardato le postazioni del gruppo Hezbollah nel Libano meridionale, poche ore dopo che il leader del gruppo ha promesso di reagire ai sanguinosi attacchi con esplosivo dei giorni scorsi, che hanno ucciso 37 persone e ne hanno ferite migliaia.

Il gruppo libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha incolpato Israele per l’esplosione di migliaia di dispositivi cercapersone e di walkie-talkie dei suoi miliziani in attacchi che sono andati avanti per due giorni. Israele non ha ancora commentato l’operazione.

Il 19 settembre il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha giurato che Israele dovrà affrontare delle conseguenze per gli attacchi, definiti un “massacro” e un “atto di guerra”. Nel suo discorso Nasrallah ha detto che Israele dovrà prepararsi a “una giusta punizione, dove se l’aspetta e dove non se l’aspetta”.