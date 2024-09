Il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha battuto di stretta misura l’estrema destra nelle elezioni regionali nel Brandeburgo, il land che circonda la capitale Berlino, nell’est del paese, facendo tirare un sospiro di sollievo al cancelliere Olaf Scholz.

In base ai risultati annunciati nella tarda serata del 22 settembre dalle emittenti pubbliche Ard e Zdf, l’Spd ha ottenuto quasi il 31 per cento dei voti, contro il 29,4 per cento del partito Alternative für Deutschland (Afd, estrema destra).

Si conferma quindi la crescita dell’Afd, che nel 2019 aveva ottenuto il 23,5 per cento dei voti. Il partito era andato molto bene anche nelle regionali del 1 settembre in Turingia, dove aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti, e in Sassonia, dov’era arrivato secondo dietro all’Unione cristianodemocratica (Cdu, centrodestra).