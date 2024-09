Secondo i risultati delle presidenziali pubblicati il 22 settembre dalla commissione elettorale, Dissanayake ha ottenuto il 42,3 per cento dei voti, contro il 32,7 per cento del leader dell’opposizione in parlamento Sajith Premadasa e il 17,2 per cento del presidente uscente Ranil Wickremesinghe.

Leader del Janatha vimukthi peramuna (Jvp, Fronte di liberazione popolare), protagonista di due insurrezioni negli anni settanta e ottanta, Dissanayake, che un tempo era marxista, ha abbandonato la lotta armata e si è convertito all’economia di mercato.

Ha ottenuto un ampio sostegno popolare contestando, durante la campagna elettorale, le “élite corrotte” che, a suo avviso, erano responsabili del collasso finanziario del 2022.