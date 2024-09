Il 26 settembre Israele ha bombardato decine di obiettivi di Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti e altri paesi, preoccupati per un conflitto regionale in Medio Oriente, hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco di ventuno giorni.

Dal 23 settembre i raid aerei israeliani hanno causato la morte di più di seicento persone in Libano, tra cui molti civili, mentre il gruppo libanese, sostenuto dall’Iran, ha intensificato i lanci di razzi verso il nord d’Israele e, per la prima volta, ha preso di mira Tel Aviv con un missile, che però è stato intercettato.

La mattina del 26 settembre l’esercito israeliano ha affermato che nel corso della notte i suoi caccia hanno colpito 75 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano e nella valle della Beqaa (est).

Un attacco ha ucciso almeno nove persone a Younine, una cittadina della valle della Beqaa, ha dichiarato il ministero della salute libanese.

Secondo le Nazioni Unite, i raid israeliani hanno costretto più di 90mila persone a lasciare le loro case. Molte sono in fuga verso la capitale Beirut e la Siria.