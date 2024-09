Nell’evoluzione brutale della guerra tra Israele ed Hezbollah manca un attore di primo piano, che mantiene un profilo basso: l’Iran. Eppure Teheran è il padrino ideologico, il fornitore di missili e il banchiere del movimento libanese. Hezbollah è al centro dell’“asse della resistenza” (come lo chiamano in Iran), che va dagli houthi dello Yemen fino ad Hamas in Palestina, passando per gli sciiti dell’Iraq e per il regime siriano, che all’alleanza deve in parte la propria sopravvivenza.

Dopo l’attacco del 7 ottobre, Teheran ha mantenuto una violenta retorica anti-israeliana contro il calvario dei civili nella Striscia di Gaza. Ma allo stesso tempo il regime iraniano si è preoccupato di non lasciarsi trascinare nel conflitto, anche quando ha deciso di reagire al bombardamento israeliano di uno dei suoi consolati in Siria. La risposta, lo scorso aprile, è stata accuratamente calibrata per evitare l’escalation.