Il 25 settembre il gruppo libanese Hezbollah ha lanciato per la prima volta un missile verso Tel Aviv, ha affermato l’esercito israeliano, che ha condotto nuovi massicci raid aerei in Libano, in un momento in cui la comunità internazionale teme un conflitto regionale in Medio Oriente.

Le sirene d’allarme sono scattate all’alba nella più grande città israeliana, che si trova a un centinaio di chilometri dal confine libanese, ma il missile è stato intercettato.

Hezbollah ha confermato il lancio di un missile Qader verso il quartier generale del Mossad, il servizio di sicurezza esterno israeliano, accusato di essere responsabile “dell’assassinio di alcuni capi del gruppo e dell’esplosione simultanea dei cercapersone e dei walkie-talkie”.