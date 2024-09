Da Tallahassee in Florida a Charlotte in North Carolina i forti venti e le piogge torrenziali hanno causato alluvioni improvvise e cadute di alberi. Lungo la costa nordoccidentale della Florida si sono verificate gravi inondazioni.

A Treasure Island, vicino a Tampa, in Florida, alcune imbarcazioni da diporto, spinte dalla furia del vento e del mare, hanno finito per incagliarsi nei giardini delle case. I servizi di soccorso della vicina cittadina di Largo hanno effettuato “decine di salvataggi” durante la notte, secondo la polizia locale, che ha pubblicato immagini di strade completamente allagate.

“Abbiamo effettuato quasi seicento salvataggi”, ha dichiarato alla Cnn Deanne Criswell, direttrice dell’Ente federale per la gestione delle emergenze (Fema). “La situazione è ancora molto pericolosa”, ha aggiunto, sottolineando il rischio di alluvioni improvvise vicino ad Atlanta, in Georgia.

A Charlotte, in North Carolina, una persona è morta quando un albero è caduto sulla sua casa, hanno annunciato i vigili del fuoco locali, un decesso che porta il bilancio provvisorio ad almeno quattro vittime. Le autorità hanno anche emesso un ordine d’evacuazione per gli abitanti che vivono vicino a un fiume che potrebbe straripare.

Secondo il sito Poweroutage.us, il 27 settembre 1,4 milioni di persone sono rimaste senza elettricità in South Carolina, 1,1 milioni in Florida, un milione in Georgia e 600mila in North Carolina.