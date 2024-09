L’episodio arriva in un momento in cui l’esercito israeliano sta mantenendo alta la pressione militare contro Hezbollah per l’ottavo giorno consecutivo, con violenti attacchi contro le sue roccaforti in tutto il Libano, tre giorni dopo aver ucciso il suo capo Hassan Nasrallah.

Il 30 settembre cominciano in Libano tre giorni di lutto nazionale “per il martirio di Hassan Nasrallah, che si aggiunge alla lista delle persone uccise nel corso dell’aggressione israeliana”, come ha affermato il governo libanese.