“Ci sono circa seicento persone di cui non abbiamo notizie”, ha affermato il 30 settembre Elizabeth Sherwood-Randall, consigliera per la sicurezza interna del presidente Joe Biden, auspicando che “molte di loro siano in vita”.

L’entità dei danni causati dall’uragano, che ha toccato terra in Florida la sera del 26 settembre prima di spostarsi in altri stati, è ancora difficile da valutare. Molte zone, infatti, sono isolate e prive di elettricità.

“Queste affermazioni sono false e irresponsabili”, ha replicato Biden, che il 2 ottobre andrà in visita in North Carolina.

“L’amministrazione Biden non sta facendo abbastanza”, ha affermato l’ex presidente, che in precedenza aveva accusato il governo federale e le autorità del North Carolina di “non consegnare deliberatamente gli aiuti nelle aree a maggioranza repubblicana”.

Trump ha anche attaccato la candidata democratica Kamala Harris, accusandola di essere “in giro in campagna elettorale”.

La vicepresidente ha cancellato il 30 settembre un comizio per tenere un incontro sulla catastrofe, e presto visiterà le aree devastate.

Intanto, negli stati colpiti i soccorritori stanno lavorando duramente per trovare sopravvissuti e portare cibo agli sfollati.

Il bilancio provvisorio è di 130 morti, di cui 57 in North Carolina, 29 in South Carolina, 25 in Georgia, 14 in Florida e cinque in altri stati.

Secondo il sito Poweroutage.us, la sera del 30 settembre più di 1,6 milioni di case e aziende erano ancora senza elettricità.