Morales, 64 anni, non aveva risposto il 10 ottobre a una convocazione del procuratore del dipartimento di Tarija (sud), legata a un’inchiesta per “stupro e traffico di esseri umani”, che potrebbe portare all’emissione di un mandato d’arresto nei suoi confronti.

Morales sostiene di essere vittima di una “persecuzione” orchestrata dall’attuale presidente Luis Arce, un ex alleato con il quale è ai ferri corti per ottenere la candidatura del Movimento per il socialismo (Mas, sinistra) per le presidenziali del 2025.

Morales, sostenuto da una parte del Mas, punta infatti a candidarsi ignorando un divieto della giustizia.

Il mese scorso l’ex presidente aveva guidato una “marcia per salvare la Bolivia” di 190 chilometri dagli altipiani alla capitale La Paz per protestare contro la crisi economica e la corruzione del governo.

Morales è stato presidente dal 2006 al 2019. Poi, accusato di brogli elettorali, è stato costretto a dimettersi e ha lasciato il paese, prima di tornare per sostenere la candidatura di Arce, suo compagno di partito e suo ex ministro dell’economia.