Gli Stati Uniti sono determinati a contrastare le interferenze russe in vista delle elezioni presidenziali e del referendum costituzionale del 20 ottobre in Moldova, ha affermato il 15 ottobre John Kirby, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale.

“La Russia sta cercando di sabotare le presidenziali in Moldova e la sua integrazione nell’Unione europea”, che sarà il tema del referendum, ha dichiarato durante un incontro con i giornalisti.

“Negli ultimi mesi Mosca ha speso milioni di dollari per influenzare l’esito delle presidenziali”, ha aggiunto, citando in particolare “le decine di milioni di dollari spese ogni mese dall’oligarca filorusso Ilan Shor per finanziare le ong allineate al Cremlino”.

Shor è fuggito in Israele, il suo paese natale, dopo che nel 2019 la giustizia ha aperto un’inchiesta per corruzione contro di lui. La Moldova ha chiesto più volte la sua estradizione, finora senza successo. L’oligarca è anche sottoposto a sanzioni statunitensi ed europee.