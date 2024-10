Il 17 ottobre i 27 capi di stato e di governo dell’Unione europea riuniti a Bruxelles hanno chiesto “con urgenza” una legge per accelerare i rimpatri degli immigrati irregolari, al termine di discussioni che hanno evidenziato anche forti disaccordi all’interno dell’Unione.

“Il Consiglio europeo chiede un’azione decisa a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall’Unione europea”, affermano i leader nelle conclusioni del vertice. E “invitano” la Commissione europea a presentare al più presto “una nuova proposta legislativa”.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen aveva preso l’iniziativa proponendo una nuova legge con un calendario ancora da definire.

Una proposta simile era già fallita nel 2018, ma “sei anni dopo il dibattito si è spostato a destra” dello spettro politico, osserva un funzionario europeo.

In precedenza i 27 avevano discusso a lungo degli “hub di rimpatrio”, una proposta per trasferire i migranti in centri di accoglienza in paesi terzi non europei.

Ma ora l’Italia di Giorgia Meloni, presidente del consiglio e leader del partito di estrema destra Fratelli d’Italia, ha firmato un controverso accordo con l’Albania, dove cominciano ad arrivare i primi migranti soccorsi nel Mediterraneo.

Diversi leader europei hanno preso le distanze, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, che si è detto “scettico”, e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Gli “hub” non “affrontano nessun problema e ne creano di nuovi”, ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.

I rappresentanti italiani hanno organizzato in mattinata un incontro informale con Giorgia Meloni per promuovere queste “soluzioni innovative” contro l’immigrazione irregolare. Al tavolo erano presenti una decina di paesi, tra cui Paesi Bassi, Grecia, Austria, Polonia e Ungheria. Ha partecipato anche Ursula von der Leyen.