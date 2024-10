L’esercito cinese ha cominciato un’esercitazione militare vicino a Taiwan, mantenendo la pressione sull’isola autogovernata dopo aver organizzato esercitazioni su larga scala dall’inizio di ottobre. Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato le truppe a prepararsi alla guerra.

Il Partito comunista cinese non ha mai governato l’isola, ma rivendica Taiwan come parte del suo territorio e ha dichiarato che non rinuncerà all’uso della forza per riportarla sotto il suo controllo.

Questo mese ha inviato aerei e navi da guerra intorno all’isola, in quello che Pechino ha dichiarato essere un “severo avvertimento agli atti separatisti delle forze ‘indipendentiste di Taiwan’”.