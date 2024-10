Il riscaldamento globale sta facendo aumentare i problemi di salute in tutto il mondo, e non solo per l’incremento dei decessi legati alle ondate di caldo, secondo un rapporto annuale pubblicato dalla rivista The Lancet.

“A causa del cambiamento climatico, le persone stanno affrontando minacce senza precedenti per il loro benessere, la loro salute e la loro sopravvivenza”, si legge nel rapporto, noto come Lancet Countdown, messo a punto ogni anno dai ricercatori di varie università e agenzie delle Nazioni Unite.

Gli autori affermano che il riscaldamento globale non costituisce solo una minaccia nel lungo periodo, ma sta già causando problemi di salute diffusi e in molti casi fatali.