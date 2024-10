Il 31 ottobre la Commissione europea ha aperto un’inchiesta sulla piattaforma cinese di commercio online Temu, accusata di non fare abbastanza contro la vendita di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi.

“Vogliamo assicurarci che i prodotti siano conformi agli standard dell’Unione europea e non mettano a rischio i consumatori”, ha affermato in un comunicato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

Non è stata fissata alcuna scadenza per l’inchiesta. Se sarà giudicata colpevole, Temu potrebbe essere multata fino al 6 per cento del suo fatturato annuale in base al nuovo Digital services act (Dsa).