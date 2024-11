Il 4 novembre Kamala Harris e Donald Trump terranno i comizi finali della loro campagna elettorale, alla vigilia di un voto cruciale per gli Stati Uniti e per il resto del mondo.

Sia Harris sia Trump si sono detti sicuri della vittoria, ma in realtà le presidenziali sono estremamente incerte e potrebbero essere decise da poche migliaia di voti in sette stati chiave, che i due candidati stanno percorrendo in lungo e in largo da mesi, spendendo centinaia di milioni di dollari.

Di questi sette stati, quello che assegna il maggior numero di grandi elettori è la Pennsylvania. Gli Stati Uniti, uno stato federale, hanno un sistema di suffragio universale indiretto che incorona il candidato in grado di assicurarsi la maggioranza dei 538 grandi elettori, cioè almeno 270.

Non è quindi un caso che entrambi i candidati abbiano deciso di visitare la Pennsylvania nell’ultimo giorno della loro campagna elettorale.

Harris, ex procuratrice e senatrice della California, visiterà Scranton, la cittadina natale di Biden, e poi le due principali città dello stato, Pittsburgh e Philadelphia.

Nell’occasione dovrebbe ricevere il sostegno di Oprah Winfrey, Lady Gaga e Ricky Martin, dopo aver ottenuto quello di altre star, tra cui Bruce Springsteen, Jennifer Lopez e LeBron James.