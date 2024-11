Quasi seicento poliziotti sono stati licenziati per cattiva condotta in Inghilterra e Galles in un anno, secondo alcuni dati pubblicati il 5 novembre, in un momento in cui la polizia sta cercando di riconquistare la fiducia dei cittadini dopo una serie di scandali.

Dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 sono stati licenziati 593 poliziotti, con un aumento del 50 per cento rispetto all’anno precedente, ha affermato il College of policing, un organismo per la formazione delle forze di sicurezza in Inghilterra e Galles.

Più nel dettaglio, sono stati documentati 74 casi di aggressione sessuale, 18 di possesso di immagini pedopornografiche e 71 di comportamento discriminatorio, che hanno portato al licenziamento degli agenti coinvolti.

La causa principale di licenziamento (125 casi) è però la “disonestà nello svolgimento delle mansioni”. Sono stati documentati anche 66 casi di divulgazione o accesso non autorizzato a informazioni riservate.