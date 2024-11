In Florida si votava anche per un referendum che proponeva di inserire nella costituzione statale il diritto all’aborto entro le prime 24 settimane di gravidanza. La proposta non è passata: servivano i voti favorevoli del 60 per cento dei votanti, ma ci si è fermati al 57 per cento. Di conseguenza resterà in vigore il divieto di abortire dopo le prime 6 settimane di gravidanza.

Si tratta di un duro colpo per i difensori del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza: in molti infatti speravano che la Florida, circondata da stati molto restrittivi in materia, potesse tornare a essere un rifugio per le donne del sudest degli Stati Uniti. Per il governatore dello stato è una vittoria: Ron DeSantis è contrario all’aborto.