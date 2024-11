Le principali borse europee hanno aperto in rialzo il 6 novembre di fronte alla prospettiva di un ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, che ha rivendicato la vittoria nelle presidenziali.

All’inizio delle contrattazioni la borsa di Parigi è in rialzo dell’1,11 per cento, quella di Londra dello 0,86 per cento, quella di Francoforte dello 0,82 per cento e quella di Milano dello 0,63 per cento.