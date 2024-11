Albanese aveva già annunciato un intervento in materia a settembre, ma l’età minima non era stata stabilita.

“È una legge per le madri e i padri preoccupati per la sicurezza dei figli”, ha dichiarato ai giornalisti. “I social network fanno male ai bambini”.

Il 7 novembre il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato la presentazione di una legge per vietare l’accesso ai social network ai minori di 16 anni, e un giro di vite nei confronti delle grandi aziende tecnologiche, che secondo lui non proteggono adeguatamente gli utenti vulnerabili.

“Perfino sul mio telefono compaiono cose che non vorrei vedere, e non sono un bambino vulnerabile”, ha dichiarato.

A settembre Canberra aveva presentato un progetto di legge per combattere la disinformazione.

In particolare, il testo prevede l’imposizione di multe fino al 5 per cento del fatturato annuo alle aziende tecnologiche che non rispettano i loro obblighi in materia.

Il social network X, di proprietà di Elon Musk, è attualmente impegnato in una battaglia legale con le autorità australiane in tema di moderazione dei contenuti violenti.