Durante un discorso tenuto nella sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, alla presenza del presidente argentino Javier Milei e dall’attore Sylvester Stallone, Trump ha espresso tutta la sua soddisfazione per una serie di nomine molto controverse alla salute, alla giustizia, alla difesa e a una nuova commissione per l’efficienza governativa, affidata all’imprenditore Elon Musk.

“Sotto la guida di ‘RFK Jr.’ il dipartimento della salute farà in modo che tutti i cittadini siano protetti da prodotti chimici, pesticidi, farmaci e additivi alimentari pericolosi”, ha affermato Trump nel comunicato in cui annuncia la nomina del nipote di John F. Kennedy.

Kennedy, 60 anni, un ex avvocato specializzato nelle cause ambientaliste, ha stretto un’improbabile alleanza con Trump dopo aver rinunciato a candidarsi come indipendente alle presidenziali.

Dopo aver superato una dipendenza dall’eroina in gioventù, si è fatto conoscere per aver diffuso teorie del complotto sui vaccini contro il covid-19 e denunciato presunti legami tra vaccinazioni e autismo, smentiti dalla comunità scientifica, ma anche per aver chiesto di non aggiungere il fluoro all’acqua corrente, nonostante sia considerato un importante successo nella lotta contro le carie.

Kennedy è anche contrario al cibo spazzatura e favorevole a un diritto all’aborto fino alla viabilità del feto (intorno alla ventiquattresima settimana di gravidanza).