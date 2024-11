Il 21 novembre la Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso mandati d’arresto per crimini di guerra e crimini contro l’umanità nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dell’ex ministro della difesa israeliano Yoav Gallant e del capo del braccio armato di Hamas Mohammad Deif.

“Sono stati emessi mandati d’arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024, il giorno in cui sono state formulate le accuse”, ha affermato in un comunicato la Cpi, che ha sede all’Aja. In un secondo comunicato ha poi riferito di aver emesso un mandato d’arresto per Mohammad Deif.

I mandati d’arresto sono stati classificati come “segreti” per proteggere i testimoni e facilitare le indagini, ha dichiarato la Cpi.

“Ma sono stati resi pubblici nell’interesse delle vittime e dei loro familiari”, ha aggiunto.