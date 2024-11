L’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro ha “partecipato attivamente” a un tentativo di colpo di stato per restare al potere ed era “pienamente consapevole” di un piano per assassinare il suo successore Luiz Inácio Lula da Silva, secondo un rapporto della polizia federale brasiliana.

Secondo il rapporto d’inchiesta, l’ex presidente era anche “pienamente consapevole” dell’operazione Pugnale verde e giallo (i colori della bandiera brasiliana), che mirava ad assassinare Lula, l’attuale vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice del tribunale supremo federale Alexandre de Moraes.

Il 19 novembre quattro militari brasiliani, tra cui un ex collaboratore di Bolsonaro, erano stati arrestati con l’accusa di essere coinvolti in un piano per assassinare Lula e Alckmin prima del loro insediamento, e per arrestare e mettere a morte Moraes.

Lula, vincitore delle elezioni presidenziali dell’ottobre 2022, si è insediato il 1 gennaio 2023, dopo che aveva già guidato il paese tra il 2003 e il 2010.

“Sono felice di essere vivo, e che il tentativo di uccidere me e Alckmin tramite avvelenamento non abbia avuto successo”, aveva affermato il 21 novembre durante una cerimonia ufficiale.

Bolsonaro è anche indagato per aver istigato la rivolta di Brasília dell’8 gennaio 2023, che ha ricordato l’assalto al congresso del 6 gennaio 2021 negli Stati Uniti.