“Il governo dovrebbe sospendere il progetto fino a quando non avrà conoscenze sufficienti per garantire che non danneggerà la biodiversità e il corretto funzionamento degli ecosistemi”, ha aggiunto.

A partire dal 28 novembre il governo norvegese deve difendersi in tribunale dall’accusa di aver approvato un progetto per lo sfruttamento minerario dei fondali marini senza valutare adeguatamente le conseguenze ambientali. La denuncia era stata presentata dal Wwf.

All’interno di quest’area aveva designato delle zone più piccole, che insieme rappresentano il 38 per cento della superficie totale, per una prima assegnazione di licenze.

Il governo norvegese sottolinea invece l’importanza di non dipendere da paesi come la Cina per l’approvvigionamento di minerali essenziali per la transizione energetica.

Secondo Oslo, la piattaforma continentale norvegese potrebbe contenere grandi quantità di rame, cobalto, zinco e terre rare, che potrebbero essere usati per produrre, tra le altre cose, batterie per veicoli elettrici e turbine eoliche.

Di recente vari stati, tra cui la Francia e il Regno Unito, hanno chiesto una moratoria sullo sfruttamento dei fondali marini. A febbraio anche il parlamento europeo ha espresso forte preoccupazione per il progetto norvegese.