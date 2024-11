Si tratta dei più violenti combattimenti da molti anni in questa zona, dove la provincia di Aleppo, controllata dal regime di Bashar al Assad, confina con l’ultima roccaforte ribelle e jihadista di Idlib.

Il gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham (Hts) e i suoi alleati, che il 27 novembre hanno lanciato un’offensiva lampo contro le forze governative nel nordovest della Siria, sono arrivati il 29 novembre alle porte di Aleppo, la seconda città del paese, secondo l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani. Il bilancio dei combattimenti è salito ad almeno 255 morti.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Un funzionario della sicurezza siriano ha affermato che l’esercito “ha inviato dei rinforzi ad Aleppo”.

Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha sede a Londra ma dispone di una vasta rete d’informatori in Siria, nella nuova ondata di violenze sono morti finora ventiquattro civili, diciannove dei quali in un raid dell’aviazione russa contro un’area controllata dai jihadisti.

I combattenti jihadisti hanno bombardato Aleppo per la prima volta da quattro anni, prendendo di mira anche il campus universitario, dove sono morti quattro civili, secondo l’agenzia di stampa statale Sana.

Un generale dei guardiani della rivoluzione, l’esercito ideologico dell’Iran, alleato del regime siriano di Bashar al Assad, è rimasto ucciso il 28 novembre nei combattimenti.

Il 29 novembre il governo russo, anch’esso alleato di Assad, ha invitato Damasco a “mettere ordine il più rapidamente possibile ad Aleppo”.