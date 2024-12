La sera del 3 dicembre la giunta militare guineana ha minacciato di arrestare chiunque pubblichi “informazioni non verificate o in grado di turbare l’ordine pubblico” sulla strage del 1 dicembre allo stadio di Nzérékoré, nel sudest del paese, in cui sono morte decine di persone.

L’avvertimento pubblicato dal ministro della giustizia Yaya Kairaba Kaba su Facebook arriva dopo che alcune ong hanno affermato che il bilancio della strage è in realtà nettamente superiore a quello ufficiale di 56 morti, e che le autorità hanno almeno in parte la responsabilità delle violenze.

“La diffusione sui social network di informazioni non verificate o malevole che possono turbare l’ordine pubblico è inammissibile”, ha dichiarato il ministro.

“Chiunque compia atti di questo tipo sarà arrestato e perseguito”, ha aggiunto.