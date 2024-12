Il 5 dicembre una coalizione ribelle a guida jihadista ha conquistato la città di Hama, nel centro del paese, quattro giorno dopo aver assunto il controllo di Aleppo. L’esercito siriano ha riconosciuto di aver dovuto lasciare la città.

Hama si trova in posizione strategica sulla strada per Homs e la capitale Damasco, le uniche due grandi città ancora in mano al regime di Bashar al Assad.

In appena otto giorni di offensiva la coalizione ribelle, guidata dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham (Hts), ha conquistato un ampio territorio tra le province di Idlib, Aleppo e Hama.