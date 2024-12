“Le Bahamas hanno ricevuto una proposta, ma il primo ministro Philip Davis l’ha valutata e poi respinta con fermezza”, ha affermato in un comunicato il governo dell’arcipelago, che fa parte del Commonwealth e si trova a poche centinaia di chilometri dalle coste della Florida.

“Le Bahamas non dispongono delle risorse per soddisfare una richiesta simile”, ha dichiarato l’ufficio del primo ministro.

Il ministero degli esteri di Panamá ha chiarito invece di non aver ricevuto alcuna proposta, precisando però “che il paese non ha alcun obbligo in base al diritto internazionale di accogliere migranti espulsi che non abbiano nazionalità panamense”.

“L’imposizione unilaterale di programmi d’espulsione verso paesi terzi, come quello apparentemente previsto dalla futura amministrazione Trump, sono fondamentalmente in contrasto con le norme internazionali”, ha dichiarato Arlington Musgrove, ministro dell’immigrazione di Turks e Caicos, che sta già affrontando un’ondata migratoria da Haiti.

“Le isole Turks e Caicos non parteciperanno a programmi che prevedono il trasferimento di migranti contro la loro e la nostra volontà”, ha aggiunto.