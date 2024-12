È ormai certo che il 2024 sarà l’anno più caldo mai registrato e il primo a superare la soglia degli 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale, fissata dall’accordo di Parigi, ha affermato il 9 dicembre il Servizio europeo sul cambiamento climatico di Copernicus (C3s), dopo che il mese di novembre è stato il secondo più caldo di sempre.

Il mese scorso, segnato da una serie di tifoni devastanti in Asia e dal protrarsi di croniche siccità in Africa meridionale e in Amazzonia, ha superato di 1,62 gradi la media di novembre dell’era preindustriale (1850-1900), prima che l’uso massiccio dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) modificasse il clima del pianeta.

È stato anche il sedicesimo degli ultimi diciassette mesi a superare la soglia degli 1,5 gradi.

La soglia corrisponde all’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi del 2015, che punta a mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei due gradi, in modo da evitare le conseguenze più gravi per il pianeta.