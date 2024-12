Il 10 dicembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale a Tel Aviv per la ripresa del suo processo per corruzione. È il primo capo di governo israeliano in carica ad affrontare un processo penale.

L’udienza, che si è svolta in un’aula sotterranea per motivi di sicurezza, segna la ripresa del processo, cominciato nel maggio 2020 ma sospeso da più di un anno a causa della guerra nella Striscia di Gaza. Netanyahu aveva infatto presentato diverse istanze di rinvio citando le sue responsabilità in periodo di guerra.

“Parlerò in aula” e “non sto scappando”, ha assicurato Netanyahu la sera del 9 novembre durante una conferenza stampa. “Non vedo l’ora di poter smontare le accuse assurde e infondate contro di me”, ha aggiunto.

Oppositori e sostenitori del primo ministro erano presenti il 10 dicembre davanti al tribunale.