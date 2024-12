Le Nazioni Unite hanno anche chiesto a Israele di mettere fine immediatamente ai raid aerei e alle operazioni di terra condotti in territorio siriano, dopo che il 9 dicembre l’esercito israeliano aveva affermato di aver distrutto dei depositi di armi in Siria, alcuni dei quali di “armi chimiche”, per evitare che finissero in mano ai ribelli.

Secondo l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani, Israele ha condotto quasi 310 attacchi in Siria, colpendo in particolare aeroporti e depositi di armi, oltre a un sistema di difesa aerea e ad alcune navi da guerra vicino al porto di Latakia.

L’esercito israeliano ha confermato il 10 dicembre che le sue forze di terra “sono avanzate in una zona cuscinetto in Siria”, al confine con le alture del Golan siriane occupate da Israele nel 1967 e annesse nel 1981, “allo scopo di garantire la sicurezza d’Israele”.

Le Nazioni Unite hanno definito quest’incursione come una “violazione” di un accordo firmato nel 1974 da Israele e dalla Siria. Anche l’Iran ha denunciato una “flagrante violazione del diritto internazionale”, dopo analoghe proteste dell’Arabia Saudita e della Giordania.