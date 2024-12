“Stiamo lavorando per sospendere le procedure per le richieste di asilo dalla Siria”, ha affermato il ministero degli interni francese . L’esame delle richieste d’asilo è di competenza dell’Ufficio per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra), che tuttavia non dipende dal ministero. “Stiamo monitorando con molta attenzione la situazione in Siria, che è in grande evoluzione, e questo potrebbe portarci a rinviare alcune decisioni”, precisa il direttore dell’Ofpra, Julien Boucher. “Se la paura di essere vittime di persecuzione è legata al regime di Assad dovremo fare un piccolo passo indietro per adeguare le nostre decisioni”.

In Francia le richieste d’asilo presentate da siriani e al momento sotto esame sono circa settecento, mentre circa 45mila cittadini siriani godono di protezione. Il paese è quindi una destinazione relativamente impopolare per i siriani dall’inizio della guerra nel 2011. La Germania, che ospita quasi un milione di siriani e durante l’ondata migratoria del 2015-2016 si è distinta per la generosità della sua politica d’accoglienza, questa volta ha anticipato la Francia. Lunedì mattina Berlino ha annunciato l’intenzione di sospendere l’esame delle richieste d’asilo in corso “fino a quando la situazione non sarà più chiara”, ha indicato il ministero degli interni tedesco, che sta anche valutando la possibilità di revocare la protezione già concessa a seconda dell’evoluzione della situazione. La decisione riguarderebbe 47.270 richieste. Il ministero ha tuttavia sottolineato che la situazione “caotica” in Siria rende “l’ipotesi” di un ritorno dei rifugiati nel paese “poco probabile”.

“Il quadro sulla sicurezza in Siria dev’essere rivalutato per consentire la ripresa delle espulsioni”, ha affermato domenica sera il cancelliere conservatore austriaco Karl Nehammer. Più di 95mila siriani sono andati in Austria dal 2015. Il 9 dicembre Vienna ha poi annunciato la sospensione di 12mila procedure di asilo in corso per cittadini siriani. Stesso tono in Svezia e Danimarca, così come in Grecia, dove sono passati molti profughi siriani. Il portavoce del governo greco ha detto di sperare nel “ritorno sicuro dei rifugiati” nel loro paese. Più di 15mila siriani hanno un permesso di soggiorno per stare in Grecia.

“In Germania la sospensione dell’esame dei fascicoli è prevista dalla legge”, dice Sophie Meiners, ricercatrice specializzata in immigrazione presso il think tank Dgap. “Lo stop si basa sul cambiamento della situazione nel paese d’origine, ma non impedisce di fare una richiesta. Non è una decisione politica o contro le persone migranti”. È difficile, invece, immaginare che ci saranno grandi rimpatri, come premette la politica, continua. “In teoria è possibile rivalutare le decisioni in materia d’asilo, perché la situazione in Siria è cambiata. Ma questo richiederà tempo e intanto il processo resta possibile. Molti siriani sono in Germania da tanto tempo, alcuni hanno ottenuto la cittadinanza tedesca o hanno cambiato status. Il loro permesso di soggiorno non dipende dalla situazione in Siria”.