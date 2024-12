Evidentemente c’è una dimensione geopolitica in un evento cruciale come la caduta di un regime dinastico al potere da più di mezzo secolo in una regione instabile. Prima di tutto, però, dobbiamo soffermarci sull’esplosione di gioia dei siriani, sia di quelli che ancora vivono nel paese sia dei milioni di espatriati.

Ma siamo anche davanti a un sisma geopolitico che non va assolutamente minimizzato. Il regime di Bashar al Assad si era salvato nel 2015 grazie all’intervento della Russia, dell’Iran e di Hezbollah, ma oggi gli stessi attori non sono stati in grado di ripetersi. L’esercito siriano si è ritirato senza combattere.

Per Vladimir Putin si tratta di una pessima notizia in un momento in cui si apre una partita delicata con la futura amministrazione Trump sulla guerra in Ucraina. Un primo atto in questo senso è andato in scena il 7 dicembre a Parigi, con l’incontro fra Trump e Zelenskyj. Putin ama far credere di essere in controllo degli sviluppi nell’Europa dell’est, in Africa e Medio Oriente, ma la realtà è ben diversa.

Per l’Iran la situazione è ancora più grave. Da decenni Teheran lavora per costruire un asse della resistenza che va dagli huthi nello Yemen ad Hamas in Palestina, passando per Hezbollah e la Siria di Assad. Già indebolito da Israele, Hezbollah vede sparire la sua rotta di approvvigionamento di armi attraverso la Siria e sarà sicuramente ridimensionato sulla scena interna.

Quanto al regime dei mullah, come tutti i sistemi autoritari non può osservare la rapidità con cui la Siria si è rivoltata senza chiedersi se la stessa dinamica possa ripresentarsi all’interno dei suoi confini.

Sul fronte opposto, la Turchia è sicuramente tra i vincitori del momento, perché sostiene attivamente alcune delle fazioni che hanno detronizzato Assad. Ankara ha approfittato immediatamente dell’occasione lanciando un gruppo armato sotto il suo controllo in direzione delle zone ancora in mano ai curdi, nel nordest della Siria. Non bisogna dimenticare che la Turchia non frena mai la sua ostilità contro i curdi siriani, alimentata dai loro legami con i curdi turchi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).