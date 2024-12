In Iran le porte del carcere non si aprono mai senza suscitare dubbi. Di recente due prigionieri politici piuttosto famosi in tutto il mondo sono stati liberati uno dopo l’altro. Il 4 dicembre è stato il turno di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace nel 2023, mentre pochi giorni prima era toccato al rapper Toomaj Salehi, la cui condanna a morte era stata annullata a giugno.

Non si tratta di una reale liberalizzazione. Mohammadi, giornalista di 52 anni e attivista per i diritti delle donne che ha trascorso gran parte del decennio dietro le sbarre, è stata scarcerata solo per tre settimane, e tra l’altro per ragioni mediche, in seguito a un intervento chirurgico. A breve tornerà in cella, nonostante le obiezioni dei suoi sostenitori sul suo stato di salute.

A causa della fama mondiale di Mohammadi, la cui famiglia vive in Francia, tutto ciò che la riguarda assume una dimensione politica, soprattutto nel contesto delle guerre in Medio Oriente, in cui l’Iran ha un ruolo di primo piano.