Jessica Tisch, che dirige la polizia di New York, ha affermato che Mangione è stato arrestato ad Altoona, in Pennsylvania.

Arrestato il 9 dicembre dopo una caccia all’uomo durata cinque giorni, Luigi Mangione, uno statunitense di 26 anni, è stato incriminato per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, avvenuto il 4 dicembre a New York.

La polizia ha riferito che Mangione è originario del Maryland e che il suo ultimo domicilio noto era a Honolulu, alle Hawaii. Nel 2020 aveva ottenuto un master in scienze ingegneristiche presso la prestigiosa università della Pennsylvania (UPenn).

Secondo il Baltimore Banner, Mangione fa parte di una ricca famiglia italoamericana. Il nonno, morto nel 2008, era un promotore immobiliare proprietario di circoli sportivi privati, case di riposo e un’emittente radiofonica.

Al momento dell’arresto Mangione aveva un’arma da fuoco con silenziatore, “forse realizzata con una stampante 3d”, secondo la polizia.

Aveva con sé anche una carta d’identità falsa del New Jersey, “che corrisponde a quella usata per prenotare una camera in un hotel di New York la sera prima dell’omicidio”, e un documento scritto a mano di tre pagine “in cui criticava le grandi aziende statunitensi”.

Secondo i mezzi d’informazione statunitensi, le parole “delay” (ritardare) e “deny” (negare), in riferimento alle pratiche delle aziende di assicurazione sanitaria, erano incise sui bossoli trovati sulla scena del crimine.