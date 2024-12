La nomina di Bayrou, 73 anni, veterano della politica francese e storico alleato di Macron, è arrivata nove giorni dopo la caduta del governo guidato da Michel Barnier in seguito all’approvazione di una mozione di sfiducia da parte dell’estrema destra e della sinistra.

Il 13 dicembre il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato primo ministro il centrista François Bayrou, che avrà il difficile compito di far uscire il paese dalla crisi politica causata dallo scioglimento anticipato dell’assemblea nazionale, a giugno.

Bayrou è il sesto primo ministro da quando Macron è stato eletto nel 2017 e il quarto dall’inizio del 2024, a dimostrazione di un’instabilità politica che in Francia non si vedeva da decenni.

A capo di un “governo d’interesse generale”, avrà un compito molto difficile, con la legge di bilancio per il 2025 come priorità, in un contesto di forte aumento del debito e di proteste degli agricoltori.

In attesa della presentazione della legge di bilancio, il 16 dicembre l’assemblea nazionale esaminerà una “legge speciale” il cui scopo è garantire il funzionamento dello stato.

Il nuovo primo ministro dovrà anche cercare di ottenere il sostegno di un’assemblea nazionale divisa, in cui si fronteggiano tre blocchi contrapposti (alleanza di sinistra, campo presidenziale ed estrema destra), nessuno dei quali ha la maggioranza assoluta.