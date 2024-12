L’appello del segretario generale della Nato arriva in un momento in cui l’esercito ucraino è in grande difficoltà sul fronte orientale.

“Quello che sta accadendo in Ucraina può accadere anche qui”, ha affermato Rutte. “Il fatto che non ci sia una minaccia militare imminente contro la Nato non significa che la Russia non si stia preperando a un confronto a lungo termine con l’Ucraina e con noi”.

“Mentre la Russia sta sviluppando un’economia di guerra, i paesi europei sono riluttanti a spendere di più per aumentare le loro capacità di difesa”, ha aggiunto.

Rutte ha sottolineato che “oltre alla Russia, anche la Cina, l’Iran e la Corea del Nord stanno lavorando per indebolire il Nordamerica e l’Europa”.

“L’industria europea della difesa è troppo piccola, lenta e frammentata”, ha spiegato, invitando i governi, le aziende e l’opinione pubblica a un salto di qualità.