Durante questo periodo, che durerà fino a otto mesi, il primo ministro Han Duck-soo agirà come presidente ad interim. Nelle sue prime parole da leader temporaneo si è impegnato a fare il possibile per garantire una “governance stabile”. Poco dopo il voto, il presidente della corte, Moon Hyung-bae, ha promesso una “procedura rapida ed equa”.

La corte costituzionale ha circa sei mesi di tempo per pronunciarsi sulla validità della mozione approvata il 14 dicembre dal parlamento e che ha portato alla sospensione del leader.

La corte costituzionale della Corea del Sud terrà la sua prima riunione il 16 dicembre per discutere il calendario del processo per impeachment di Yoon Suk-yeol, il presidente deposto dal parlamento per il suo tentativo di imporre la legge marziale.

La corte costituzionale è composta normalmente da nove giudici, ma tre sono andati in pensione a ottobre senza essere sostituiti, a causa dello stallo politico del paese. Poiché sono necessari sei voti per confermare un impeachment, sarà necessaria una decisione unanime per rimuovere Yoon Suk Yeol.

Ma secondo la maggior parte degli esperti, il risultato non è affatto in dubbio, viste le violazioni della costituzione di cui Yoon è accusato.

Il leader dell’opposizione Lee Jae-myung ha dichiarato domenica che una decisione rapida è “l’unico modo per limitare i disordini nazionali e alleviare le sofferenze della popolazione”.

Lee è il favorito dagli analisti in caso di nuove elezioni. Nel 2022 ha perso contro Yoon con il margine più stretto nella storia della Corea del Sud.

Lee Jae-myung è stato dichiarato colpevole a novembre di aver violato le leggi elettorali, ma il verdetto è stato sospeso. In caso di condanna, non sarebbe in grado di candidarsi nuovamente.

Tuttavia, se dovesse essere eletto prima della decisione, il procedimento verrebbe sospeso a causa dell’immunità presidenziale.