Kirillov, sottoposto a sanzioni britanniche da ottobre per il presunto uso di armi chimiche in Ucraina, è il più alto funzionario militare russo ucciso a Mosca dall’inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio 2022.

“Il generale Kirillov non era forse il responsabile militare più importante tra quelli coinvolti nell’operazione speciale russa in Ucraina, ma era stato lui a denunciare la presenza di laboratori statunitensi di armi biologiche nel paese”, ha dichiarato il quotidiano, aggiungendo che dietro l’omicidio ci sarebbero i servizi di sicurezza ucraini.

In carica dall’aprile 2017, Kirillov era stato sottoposto a sanzioni dal Regno Unito per “l’uso di armi chimiche in Ucraina”.

Mosca aveva reagito definendo le accuse “assurde”.

Il 16 dicembre, il giorno prima dell’attentato, il presidente Vladimir Putin aveva partecipato a una riunione al ministero della difesa per fare il punto sulla situazione militare in Ucraina, in cui aveva espresso la sua soddisfazione per l’avanzata delle truppe russe sul fronte orientale.