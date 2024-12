Il 16 dicembre la procura boliviana aveva annunciato di aver emesso un mandato d’arresto nei confronti di Morales per “traffico di esseri umani riguardo a una minorenne”, con cui avrebbe avuto una figlia nel 2016, e di aver ordinato la sua “detenzione provvisoria per sei mesi”.

Morales, ai ferri corti con Arce per ottenere la candidatura del Movimento per il socialismo (Mas, sinistra) per le presidenziali dell’agosto 2025, nonostante un divieto confermato a novembre dalla corte costituzionale, ha affermato sul social network X di essere “vittima di una brutale guerra giudiziaria condotta dal governo di Luis Arce per compiacere gli Stati Uniti”.

“Il governo dispone di un esercito di procuratori, giudici, poliziotti e soldati, e punta a eliminarmi non solo politicamente e moralmente, ma anche fisicamente”, ha aggiunto.

La procuratrice Sandra Gutiérrez aveva spiegato il 16 dicembre di aver emesso il mandato di arresto per Morales già il 16 ottobre, ma di non averne rivelato l’esistenza perché “il caso è molto complesso”.

Ha ricordato che il 14 ottobre i sostenitori di Morales, in maggioranza contadini nativi, avevano avviato dei blocchi stradali, durati ventitré giorni, per protestare contro quella che considerano una persecuzione giudiziaria.

Nonostante le iniziative di protesta, la polizia ha cercato più volte di arrestare Morales, ma “ha dovuto desistere a causa dei rischi per l’incolumità degli agenti”, ha dichiarato Gutiérrez.