Un primo caso grave d’influenza aviaria in un essere umano è stato rilevato negli Stati Uniti, hanno annunciato il 18 dicembre le autorità sanitarie, in un momento in cui aumentano i timori di una possibile pandemia.

Il paziente, un uomo di età superiore ai 65 anni affetto da altre patologie, è ricoverato in Louisiana “in condizioni critiche”, hanno dichiarato all’Afp le autorità sanitarie locali.

Si tratta del sessantunesimo caso di contagio umano con il virus H5n1 negli Stati Uniti da aprile, hanno affermato in un comunicato i Centers for disease control and prevention (Cdc) statunitensi.

Le altre persone infettate avevano sintomi lievi.

Gli Stati Uniti stanno affrontando da mesi un’epizoozia (l’equivalente di un’epidemia negli animali) d’influenza aviaria.