Il 20 dicembre l’esercito russo ha lanciato alcuni missili balistici contro la capitale ucraina Kiev, uccidendo una persona e ferendone nove, e privando centinaia di edifici del riscaldamento. Mosca ha affermato che il raid è stato condotto in risposta a un attacco ucraino con missili occidentali contro una fabbrica russa.

Il sindaco della capitale Vitalij Klyčko ha riferito che nove persone sono rimaste ferite, quattro delle quali sono state ricoverate in ospedale. “I soccorritori sono ancora al lavoro”, ha dichiarato.

“I detriti dei missili sono caduti su tre quartieri della città”, ha aggiunto.

Il sindaco ha deplorato il fatto che “630 edifici residenziali, sedici strutture sanitarie e circa trenta scuole sono rimaste senza riscaldamento” in un momento in cui le temperature si aggirano intorno allo zero.

L’esercito russo ha affermato di aver condotto il raid su Kiev “in risposta all’attacco ucraino del 18 dicembre con missili occidentali contro una fabbrica russa”.