Dal primo gennaio del 2025 il Belgio vieterà la vendita delle sigarette elettroniche usa e getta. La misura fa parte di un piano nazionale per contrastare il fumo ed è anche in linea con l’obiettivo dell’Unione europea di ridurre la percentuale della popolazione fumatrice dall’attuale 25 per cento a meno del 5 per cento entro il 2040.

Le sigarette elettroniche usa e getta sono economiche, sono spesso pubblicizzate come meno dannose e attirano i più giovani con confezioni colorate e aromi particolari, ma contengono comunque nicotina, creando una forte dipendenza che potrebbe portare verso prodotti del tabacco più tradizionali.