Il 31 gennaio il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il suo vice hanno risposto al sostegno di Elon Musk all’Alternative für Deutsch­land (Afd, il principale partito di estrema destra in Germania), mentre il miliardario e proprietario di X continua a intervenire nella politica del paese.

Senza nominare direttamente Musk, Scholz ha detto nel discorso di fine anno – che sarà trasmesso in televisione la sera del 31 gennaio ed è stato anticipato dai mezzi d’informazione tedeschi – che ciò che accadrà in Germania lo decideranno i cittadini e non “i proprietari dei social media”.

Scholz sta affrontando una cammino in salita in vista delle elezioni anticipate del 23 febbraio, provocate dal crollo della sua coalizione di centro-sinistra il mese scorso. Musk lo ha ripetutamente attaccato, definendolo “sciocco” e chiedendone le dimissioni dopo l’attentato che ha colpito un mercatino di Natale nella città di Magdeburgo.