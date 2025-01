Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front national (Fn, estrema destra), è morto in un ospedale di Garches, nel dipartimento Hauts-de-Seine, dopo alcune settimane di ricovero. Aveva 96 anni.

“Jean-Marie Le Pen, circondato dai familiari e dagli amici, è stato richiamato da Dio alle 12 del 7 gennaio”, ha affermato la famiglia in un comunicato.

“Prima come militare in Indocina e in Algeria, poi come tribuno del popolo all’assemblea nazionale e al parlamento europeo, Le Pen ha dedicato la sua vita alla Francia, difendendone l’identità e la sovranità”, ha dichiarato sul social network X Jordan Bardella, presidente del Rassemblement national (Rn), l’ex Fn.