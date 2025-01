“La sovranità di Panamá sul canale non è negoziabile”, ha subito reagito il ministro degli esteri panamense Javier Martínez-Acha.

Quando gli è stato chiesto se potesse escludere l’uso della forza per annettere il canale di Panamá, un’arteria vitale del trasporto marittimo globale, e la Groenlandia, un territorio autonomo del regno di Danimarca, Trump ha risposto: “No, non posso farlo”.

Il 7 gennaio il presidente eletto statunitense Donald Trump non ha escluso l’uso della forza contro Panamá e la Groenlandia nel corso di una provocatoria conferenza stampa nella sua residenza a Mar-a-Lago, in Florida.

A dicembre Trump aveva affermato che il controllo della Groenlandia “è una necessità assoluta per la nostra sicurezza nazionale e per la libertà in tutto il mondo”.

Il 7 gennaio ha invitato la Danimarca a “riununciare” al territorio autonomo.

Lo stesso giorno Donald Trump Jr, figlio del presidente eletto, è atterrato a Nuuk, in Groenlandia, per una visita privata.

“La Groenlandia appartiene ai groenlandesi”, ha dichiarato il 7 gennaio la premier danese Mette Frederiksen.